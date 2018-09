Incidente sulla A8, mamma morta e un’altra donna ha perso una gamba. (credit photo Vigili del Fuoco)

Incidente sulla A8, morta una mamma

Delle macchine non è rimasto che un cumulo di lamiere. Lo scontro è stato violentissimo, ma a provocare la morte della mamma 38enne non è stato l’incidente tra le auto: è stata travolta, mentre era accanto alla macchina.

Le prime ricostruzioni

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che una delle auto coinvolte si sia fermata probabilmente per un guasto. La donna alla guida è scesa per capire la gravità del disagio. Una seconda auto è sopraggiunta e, vedendo la donna in difficoltà, si è fermata ed è scesa anche la seconda donna. E’ in quel momento che una delle due donne, una mamma 38enne, è stata travolta. Fortunatamente le bambine di 5 e 8 anni in macchina con lei, sono uscite incolumi anche se sotto choc. L’altra donna di 37 anni ha subito l’amputazione della gamba. Portata in codice rosso all’ospedale Nuguarda è in gravissime condizioni. Coinvolti anche un uomo di 32 e uno di 54 anni, rimasti feriti in modo lieve.

La mamma 38enne è stata inizialmente soccorsa da un automobilista, ma neanche l’intervento dei soccorritori inviati dalla centrale del 118 ha potuto salvarle la vita: le condizioni erano disperate. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e estratto dagli abitacoli accartocciati i feriti.