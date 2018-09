Incidente sull’A9: si sono vissuti momenti di grande paura questa notte nel tratto autostradale tra Turate e Lomazzo sud.

Incidente sull’A9: cinque feriti

Cinque ragazzi, tra i 18 e i 29 anni, sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 3.30 in A9, in direzione Como, nel tratto tra Turate e Lomazzo sud. L’auto su cui viaggiavano è finita contro un ostacolo e, sul posto, sono sopraggiunte immediatamente tre ambulanza,una della Croce azzurra di Rovellasca, una della Croce rossa di Saronno e una del Sos di Mozzate. E’ risultato necessario anche l’intervento di un’automedica proveniente da Varese. Nel punto dello scontro sono anche arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Varese e l’Ats di Novate per contribuire ai soccorsi. I giovani sono stati poi trasportati in codice giallo agli ospedali Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, Legnano e Saronno.

Incidenti anche a Malnate e Tradate

Un’auto, su cui viaggiava un 20enne, si è ribaltata sulla Sp3 a Malnate pochi minuti prima delle 6. Nonostante le sue condizioni fossero apparse da subito molto critiche, dopo l’intervento in codice rosso dei soccorritori del Sos di Malnate, il 20enne è stato fortunatamente trasportato in codice verde all’ospedale Circolo di Varese. Un uomo di 35 anni è invece finito contro un ostacolo a Tradate, in via Europa. Un’ambulanza della Croce rossa di Varese è sopraggiunta sul punto dello schianto e, dopo le prime cure, il 35enne è stato trasportato all’ospedale cittadino, fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno.

