Nessun intervento nella nottata, il primo stamattina per un incidente lungo la Tangenziale Ovest.

Incidente sulla Tangenziale

Code per un chilometro pompieri, ambulanze ed elisoccorso in azione dalle 9 sulla Tangenziale Ovest nel tratto fra Cusago e Settimo Milanese. Quattro ambulanze e un elicottero sono intervenuti in codice rosso poco dopo le 9, al momento si registra un solo ferito. Le operazioni sono ancora in corso, al momento il traffico risulta rallentato.

