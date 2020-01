Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 gennaio i soccorritori sono interventi diverse volte.

Incidente tra auto: coinvolte due persone

Pochi minuti dopo le 23 a Baranzate, in via Aquileia, due auto si sono scontrate. Sono rimaste coinvolte due persone. una donna di 37 anni e un uomo di 54. A prestare soccorso è intervenuta la SOS di Novate che ha trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda.

