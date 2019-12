Incidente tra auto e moto intorno alle 19.40 a Fagnano Olona.

Incidente fra auto e moto, soccorsi in azione

Incidente in prossimità di un incrocio in via Moro a Fagnano. Per cause ancora da chiarire, un’auto e una moto si sono scontrate. Tre i feriti, due ragazzi di 23 e 25 anni e un altro maschio di età non nota, che sono stati soccorsi da due ambulanze e un’automedica. I sanitari sono giunti in pochi minuti in codice rosso e a sirene spiegate, fortunatamente al loro arrivo la situazione è subito risultata meno critica. L’intervento, ancora in corso, è per due codici gialli e un verde. Sul luogo anche i carabinieri.

