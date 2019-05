Incidente tra auto e moto a Rho nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 maggio 2019.

Incidente tra auto e moto a Rho

Intorno alle 16.20 di mercoledì 1 maggio un motociclista di 42 anni è stato investito da un’auto mentre percorreva via Costa a Rho. La vettura stava svoltando a sinistra quando ha preso in pieno la moto che arriva dalla parte opposta rispetto alla sua. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso che ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale.

