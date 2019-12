Incidente tra auto e moto in via Risorgimento: coinvolta anche una 24enne

Incidente tra auto e moto: coinvolta anche una 24enne

L’ambulanza di Bollate è intervenuta questa mattina, introno alle 11, in via Risorgimento a Mazzo di Rho, per soccorrere le due persone coinvolte in un incidente che ha visto protagonisti un’auto una moto. Una dei coinvolti è una giovane di 24 anni, l’altro un uomo di 35.