Nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 agosto i soccorritori sono intervenuti sei volte.

Incidente tra auto e moto

Alle 22.15 a Parabiago, in via Lombardia, un’auto si è scontrata con una moto. Coinvolto un giovane 18 anni che è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano e poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Ribaltamento ad Arese

Ad Arese, in via Leopardi, intorno all’1.45 un 24enne si è ribaltato metre era bordo del suo messo di trasporto. Nulla di grave per il ragazzo che è stato soccorso dalla Misericordia di Arese e trasportato all’ospedale di Garbagnate per accertamenti.

Malore per un 44enne

Qualche minuto prima delle 2 un 44enne ha accusato un malore in via Baracca a Novate. L’uomo dopo i primi accertamenti è stato trasportato all’ospedale Niguarda.

Rissa: coinvolto un 17enne

Alle 23.30 a Venegono Inferiore, in via Cantone, è scoppiata una rissa. Coinvolto un 17enne soccorso dalla Croce Rossa di Varese e trasportato al nosocomio di Tradate.

Due interventi a Malnate

Il primo intervento a Malnate è stato per intossicazione etilica di una 22enne in via Primo Maggio alle 2. La giovane è stata soccorsa dalla SOS di Malnate e trasportata all’ospedale Circolo. Il secondo intervento è stato in via Brodolini alle 4.15 per una caduta al suolo di un 58enne in un impianto lavorativo. L’uomo, soccorso dalla Croce Rossa di Varese, è stato trasportato all’ospedale Circolo.