Incidente tra auto in via Bellingera a Legnano poco prima di mezzanotte di sabato 25 maggio 2019.

Incidente tra auto: allertate forze dell’ordine e pompieri

Lo scontro è avvenuto intorno a mezzanotte di sabato 25 maggio 2019 e ha coinvolto 4 persone: due ragazze di 19 anni, una di 33 e una persona di 20. Subito sono stati allertati i soccorsi, giunti in via Bellingera in codice giallo, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

I soccorsi

Arrivate immediatamente due ambulanze della Croce Rossa di Legnano, che hanno prestato i prmi aiuti ai coinvolti, che per fortuna stanno bene e non hanno riportato gravi ferite.

