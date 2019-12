Incidente tra camion e Smart a Gorla Minore

Incidente tra un camion e una Smart in via Manzoni a Gorla Minore. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il furgone sia uscito dallo stop prendendo in pieno la smart. Sul posto è intervenuta l’ambulanza che ha prontamente soccorso una bambina di 2 anni, un giovane di 21 e una donna di 30 anni. Fortunatamente nessuno dei coinvolti è rimasto ferito.