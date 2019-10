Incidente tra due auto: coinvolto anche un giovane di 21 anni.

Incidente tra due auto: coinvolto anche un giovane

Poco dopo le 19 due auto si sono scontrate in piazza Garibaldi a Castano Primo. Sono rimaste coinvolte tre persone: un giovane di 21 anni, un uomo di 63 e una donna di 57 anni. Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra di Buscate per il trasporto all’ospedale di Legnano.

Aggressione a Saronno

Un 37enne è stato aggredito all’1.15 a Saronno, in via Primo Maggio. A prestargli soccorso la Croce Rossa di Saronno che ha accompagnato l’uomo al nosocomio cittadino per accertamenti aggiuntivi.