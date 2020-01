Incidente tra due auto e coinvolta anche una bici in via Vespucci a Nerviano, a bordo anche due bambini: coinvolta anche una bicicletta su cui si trovava un alunno delle scuole elementari.

Incidente tra due auto e coinvolta anche una bici, tre bimbi coinvolti

Un grosso incidente tra due automobili, che ha coinvolto anche una bicicletta. A bordo di una delle vetture vi erano due bimbi, uno di 5 anni e l’altro di 4, sulla bicicletta un altro bambino, di 9 anni. E’ quanto accaduto questa mattina, lunedì 20 gennaio 2020, in via Vespucci a Nerviano. Erano circa le 8.30. Sul posto, in codice rosso, sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa e del Cvps Arluno, l’automedica e la Polizia Locale. Inizialmente le condizioni dei feriti sembrano gravi. Alla fine tutti se la sono cavata chi con qualche contusione, altri con un grande spavento e sono stati portati per accertamenti all’ospedale di Legnano e a quello di Rho.



TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE