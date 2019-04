Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile 2019 i soccorritori sono intervenuti tre volte, una delle quali per un incidente tra due auto.

Incidente tra due auto

Circa dieci minuti prima delle 20 due auto si sono scontrate mentre percorrevano via Roma a Gorla Minore. E’ rimasto coinvolto un uomo di 67 anni che stato soccorso dalla Croce Bianca e trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

18enne aggredito

Un 18enne è stato aggredito in viale Negri ad Abbiategrasso poco prima delle 21.30. Fortunatamente il giovane non è rimasto gravemente ferito e dopo i primi accertamenti sul posto fatti dalla Croce Azzurra cittadina, è stato trasportato per ulteriori controlli al nosocomio di Magenta.

Malore per una ragazza

In via Diaz a Olgiate Olona una ragazza di 26 anni intorno alle 3 ha accusato un malore. Sul posto la Croce Rossa che l’ha trasportata all’ospedale di Busto Arsizio per accertamenti