Incidente tra due moto, il ferito è ricoverato

Incidente tra moto ieri mattina, sabato 6 ottobre, sulla Ss11: uno schianto molto forte, che aveva visto l’atterraggio anche dell’elisoccorso e grossi disagi per la circolazione. Ora il 43enne che era stato portato all’ospedale Niguarda in codice rosso rimane ricoverato: si trova in Terapia intensiva, la prognosi è di 60 giorni. Nell’impatto con l’altro mezzo ha comportato diverse e forti contusioni.

Da ricordare che ieri la strada era stata parzialmente chiusa e si erano registrate lunghe code.

