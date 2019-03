Incidente tra un’auto e una moto: coinvolte due persone.

Incidente tra un’auto e una moto a Cornaredo

Intono alle 8.20 di oggi, lunedì 4 marzo 2019, un’auto e una moto si sono scontrate in via Brodolini a Cornaredo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso per pregate aiuto al 38enne alla guida del veicolo a due ruote originario di Varazze. Fortunatamente il giovane non ha riportato ferite gravi. Illesa la donna di Cornaredo alla guida dell’auto.

