Incidente vicino alla stazione di Gerenzano e Turate: si sono vissuti momenti di apprensione questa mattina, martedì 22 gennaio, per una 69enne coinvolta in uno scontro tra due auto che percorrevano via Stazione.

Incidente vicino alla stazione a Gerenzano

Non sono chiare le dinamiche dello scontro tra due automobili, avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, in via Stazione. Per fortuna non si sono però registrate ingenti conseguenze ai mezzi e agli automobilisti coinvolti. Una 69enne è stata comunque soccorsa dai volontari del Sos di Uboldo ed è stata poi trasportata all’ospedale di Saronno per ulteriori accertamenti. Sul posto sono anche sopraggiunti gli agenti della Polizia locale di Gerenzano e i Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, il cui intervento non è però risultato alla fine necessario. L’incidente ha causato leggeri disagi alla viabilità nella strada particolarmente trafficata, considerata la vicinanza dello scalo ferroviario Trenord tra Gerenzano e Turate.

