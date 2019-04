Due incidenti nella notte a Bareggio e Legnano: questi i fatti di cronaca della notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile.

A Bareggio ferito un ragazzo

In via Falcone, attorno all’1, un giovane di 22 anni ha fatto tutto da solo andando a finire contro un ostacolo. Ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in ospedale in codice verde. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

A Legnano un 45enne si cappotta

Attorno alle 5, in via Volta, per cause in corso di accertamento, un 45enne si è ribaltato in via Volta. Allertata un’ambulanza della Croce Rossa in codice rosso, ma per fortuna le condizioni del ferito non si sono rivelate gravi.

