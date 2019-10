Incidenti, aggressioni e abuso di alcool, notte di superlavoro per il 118

Incidenti a Legnano e Vedano

Brutto incidente nel cuore della notte in a Legnano. Erano le 4.10 quando le ambulanze si sono precipitati in via Palestro per un 29enne rimasto coinvolto in uno scontro. Le sue condizioni inizialmente sembravano molto gravi (codice rosso), ma fortunatamente è stato trasferito all’ospedale di Castellanza in codice verde. Immediato anche l’intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri di Legnano a cui spetta ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Alle due un altro incidente ha visto protagonista un 18enne. E’ accaduto sulla Ss 233 a Vedano. Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese. Per lui solo tanto spavento e qualche contusione.

Un altro scontro contro un ostacolo è avvenuto alle 5 di questa mattina sulla A4 nel tratto compreso tra Cormano e l’innesto con A 8. Una donna è stata trasferita al Niguarda in codice giallo.

Due ragazzini feriti ad Abbiategrasso

La Via Rosselli Carlo a Saronno è stata teatro di un brutto incidente tra auto. E’ accaduto alle 5.30 e sul posto si sono prepitati i carabinieri della compagnia saronnese e i mezzi di soccorso. Ferito un 30enne, mediciato al Ps di Saronno. Ha coinvolto due auto anche l’incidente verificatosi all’1.42 in via V.Giuseppe ad Abbiategrasso. Ad avere la peggio due ragazzini di 19 e 16 anni condotti in codice giallo all’ospedale di Magenta. Sul posto i carabinieri di Abbiategrasso.

Bevono troppo, sei in ospedale

Intossicazione etica all’una di notte a Castellanza in via per Gerenzano e al Ps finisce un 27enne. Ha alzato troppo il gomito anche un 48enne che questa mattina, poco prima delle se,i è stato soccorso da un’ambualnza del 118 sulla Sp Rivoltana a Segrate e condotto in codice verde all’ospedale di Vimercate. Sempre per intossicazione etilica sono stati condotti in ospedale: un 19enne che si era sentito male in piazza 11 settembre ad Arese e una 47enne che si trovava a mezzanotte e trenta in via Isonzo a Rozzano. . Ha invece rifiutato le cure mediche il 37enne soccorso all’1.40 in via Roma a Solaro. Alle 5.41 un altro equipaggio del 118 ha invece trasferito al Ps di Cinisello Balsamo una 19enne che si era sentita male per aver bevuto troppo.

Aggressioni a Rho e Cinisello

Aggressione in via Fulvio a Cinisello. Erano le 4 quando è arrivata la chiamata al commissariato di Cinisello. Le pattuglie si sono precipitata sul luogo dell’evento violento. Con loro anche un’autolettiga che ha trasportato un ragazzo di 22 anni al vicino ospedale.

Poco prima, alle 3.30, un equipaggio del servizio 118 e le forze dell’ordine sono state chiamate ad intervenire in via Bettinetti a Rho dove era in corso un’aggressione. Ferita, anche se lievemente, una 25enne condotta per accertamenti all’ospedale Sacco.