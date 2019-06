Diversi incidenti all’alba, soccorsi in azione dalle prime ore del mattino.

Cade dalla moto a Corsico, grave

Stava forse andando dalla moto il 45enne che alle 6.47 è caduto dalla moto a Corsico mentre procedeva lungo la via Vigevanese. Una brutta caduta, che ha richiesto l’intervento d’urgenza dei soccorsi. L’uomoè stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo, grave. Incidente simile, sempre una caduta da moto, a Castiglione Olona poco dopo le 7 lungo la Varesina. Il centauro 24enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Ciclista investita a Bareggio

Brutta mattinata anche a Bareggio, dove intorno alle 7.50 le ambulanze sono intervenute per una donna di 43anni investita mentre si trovava in bicicletta in via Francesco Gallina, portata in ospedale con codice verde dal personale del 112. Poco dopo, alle 8.10, sirene anche a Corsico per l’investimento di un pedone in via 4 Novembre, una donna di 46 anni; i soccorsi sono ancora in corso.

Punto da un insetto finisce in ospedale

E’ stato portato in ospedale per evitare nefaste conseguenze il 44enne che poco prima delle 7.30 è stato punto da un insetto in via della Libertà a Settimo Milanese.

Incidente nella notte a Saronno

Intervento in codice rosso, e trasporto in ospedale fortunatamente declassato in codice giallo, per il 21enne che poco prima delle 2 ha avuto un incidente contro un ostacolo in via Antonio parma a Saronno, dove viaggiava con la sua auto. Sul posto carabinieri, Vigili del Fuoco e ambulanze, ora è ricoverato al San Gerardo.

