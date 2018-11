Nella note tra domenica 11 e lunedì 12 novembre, i soccorritori sono intervenuti sei volte.

Incidenti automobilistici protagonisti nella notte

Poco prima delle 20 a Tradate due auto si sono scontrate mentre percorrevano via Castelnuovo. Coinvolti tre uomo di 26, 47, 57 e 60 anni e una ragazza di 22. Sul posto due ambulanze. Entrambe hanno trasportato i feriti in codice giallo negli ospedali di Tradate e San Anna di Como. Circa 20 minuti dopo mezzanotte in via Fornace a Solaro, una 22enne è stata soccorsa dalla Croce Bianca di Cesate per un incidente contro un ostacolo. Nulla di grave per la giovane che non è stata trasportata in alcun nosocomio. Qualche minuto dopo l’1 una 23enne è uscita fuori strada ad Abbiategrasso mentre percorreva via Dante. Sul posto la Croce Azzurra di Abbiategrasso che ha trasportato la giovane in codice giallo all’ospedale di Rozzano.

Malore per un 39enne

A Bareggio, in via San Giovanni, intorno a mezzanotte e mezza un 39enne ha accusato un malore. Sul posto la Croce Bianca di Sedriano che ha trasportato l’uomo al nosocomio di Magenta.

Caduta al suolo

Una giovane di 25 anni è caduta al suolo in via Luraghi ad Arese. A prestarle aiuto Rho Soccorso che poi l’ha trasportata al nosocomio rhodense.

Abuso di alcol per un 39enne

Alle 4.20 a Solaro, in via Bellavita un 39enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Saronno dopo aver abusato di alcol. L’uomo è poi stato trasportato all’ospedale saronnese per accertamenti.