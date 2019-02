Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio i soccorritori sono intervenuti cinque volte.

Incidenti in due impianti sportivi

A Legnano, nell’impianto sportivo di via Pisacane, intorno alle 21, un 33enne si infortunato durante uno scontro di gioco. A prestargli le prime cure l’ambulanza di Rho Soccorso che lo ha poi trasportato all’ospedale di Castellanza. Alle 21.50 a Sedriano, nell’impianto sportivo di via Villoresi, un 19enne è caduto al suolo e soccorso dalla Croce di Novate per poi essere trasportato in ospedale.

Due malori

Qualche minuto dopo le 20.30 ad Abbiategrasso in viale Sforza un 29enne ha accusato un malore. E’ stato soccorso dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso e trasportato in codice giallo in ospedale. Un’ora dopo ad Arese, in via Luraghi, un 56enne è stato soccorso dall’ambulanza cittadina per un malore. Non è servito però il trasporto in alcun nosocomio.

Abuso di alcol

Poco prima di mezzanotte a Tradate, in via Albisetti, un 53enne è stato soccorso dalla Croce di Varese e trasportato all’ospedale cittadino per accertamenti.

