Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 i soccorritori sono stati chiamati per quattro interventi.

Incidenti, malori e intossicazioni

Qualche minuto dopo le 21.00 a Olgiate Olona, in via Milano, una macchina con a bordo un 44enne e una 68enne si è schiantata contro un ostacolo. Sul posto, a prestare i primi soccorsi, la Croce Rossa di Busto che però non ha ritenuto necessario il trasporto dei coinvolti in alcun nosocomio. Quaranta minuti dopo il primo intervento, i colleghi della Croce Rossa di Legnano sono stati chiamati a Legnano in via Giovanni Paolo II per un malore. Coinvolta una 72enne che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale cittadino. Codice giallo anche per una 40enne caduta in via Nenni a Malnate Ale 22.45. Sul posto la SOS di Malnate che ha trasportato la donna all’ospedale Circolo di Varese. L’ultimo intervento della notte è stato a Olgiate Olona, dove d’altronde era iniziata la notte di soccorsi. Una giovane di 21 anni è stata soccorsa in via San Francesco alle 3.30 per un’intossicazione etilica. La Croce Rossa di Busto ha deciso per il trasporto al nosocomio di Busto per accertamenti aggiuntivi.