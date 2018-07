Incidenti, malori e una rissa: notte movimentata per i soccorritori del 118.

Incidenti ad Arese e Legnano

Autoscontro in via Luraghi ad Arese poco dopo le 22.30 di venerdì 13 luglio. Tre le persone coinvolte, una ragazza di 20 anni, un giovane di 21 e una donna di 42. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Misericordia di Arese. Lieve il bilancio: i mezzi di soccorso sono arrivati al Pronto soccorso (dell’ospedale di Rho e del Sacco di Milano) in codice verde.

Era notte fonda invece – le 2.42 – quando un’auto e una moto si sono scontrate sulla strada statale 527 a Legnano. Sul posto l’automedica e due ambulanze, una della Croce rossa cittadina e l’altra della Cri di Busto Arsizio. Queste ultime hanno accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale legnanese. in codice giallo, le due persone ferite: un ragazzo di 21 anni e una giovane di 23. A occuparsi dei rilievi del caso sono stati i carabinieri.

Malori a Mesero e Pogliano

Le sirene delle ambulanze hanno rotto la quiete della notte anche a Mesero e Pogliano. Alle 22.42 un equipaggio del Comitato volontario di pronto soccorso di Arluno è intervenuto in giallo in via Mattei a Mesero per soccorrere un 78enne colto da malore. Le condizioni dell’uomo sono poi apparse meno preoccupanti del previsto e il paziente è stato portato in codice verde all’ospedale di Magenta.

Lieto fine anche per la 31enne protagonista di un episodio medico acuto in via San Giovanni Bosco a Pogliano. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza di Rho Soccorso intervenuta in verde ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sirene anche in via Calvino a Rho poco prima dell’1: un mezzo di Rho soccorso è intervenuto per salvare un 32, accompagnato in codice giallo al nosocomio cittadino. E in via Bernocchi a Legnano, dove un’ambulanza del comitato locale della Croce rossa ha soccorso un 28enne che è stato condotto in ospedale in codice giallo.

Rissa ad Abbiategrasso

Rissa all’alba ad Abbiategrasso. L’allarme è scattato alle 5.47 in via Diaz. Allertati i carabinieri e un’ambulanza della Croce azzurra cittadina che è intervenuta in giallo. I soccorritori hanno poi accompagnato un giovane di 27 anni al Fornaroli di Magenta. Le sue condizioni tuttavia non destavano preoccupazione: il codice di rientro in ospedale era infatti verde.