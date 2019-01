Incidenti sui campi da gioco a Cesate e Origgio nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 gennaio. Sul posto i volontari del 118.

Due incidenti sui campi da gioco

Due incidenti sui campi da gioco nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 gennaio. Il primo a Cesate, poco dopo le 22, in via Concordia. Coinvolto un ragazzo di 35 anni che è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Caronno e trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno. Il secondo incidente è avvenuto alle 22.48 a Origgio in via per Caronno. I volontari della SOS Uboldo hanno soccorso un 24enne che è stato trasportato in codice verde a Saronno.

Scontro sulla Ovest tra Corsico e Gaggiano

Scontro sulla Ovest tra Corsico e Gaggiano: coinvolti due ragazzi di 23 e 29 anni. Paura intorno alle 5 di questa mattina: un incidente stradale sulla Tangenziale, all’innesto con l’a7. Coinvolti una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 29 anni. Sul posto è intervenuta l’Ats di Assago.