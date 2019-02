Davvero un pomeriggio nero sul fronte incidenti sul lavoro. In Bergamasca un operaio è rimasto intrappolato in un’impastatrice, in Brianza è franata una porzione di scavo in un cantiere investendo un lavoratore: entrambi sono gravissimi.

Incidente sul lavoro alla Piuma d’oro di Treviglio

Secondo le prime informazioni un lavoratore sarebbe rimasto ferito in modo grave utilizzando un’impastatrice. Dopo aver versato gli ingredienti nel macchinario, un braccio meccanico lo avrebbe tirato all’interno dell’impastatrice. Il fatto è accaduto verso le 15.15 alla Piuma d’Oro, azienda dolciaria di via Monte Santo a Treviglio.

Infortunio sul lavoro a Desio: 53enne gravissimo in ospedale

Grave infortunio sul lavoro oggi, lunedì, in via Primavera a Desio, in prossimità del Mc Donald’s, al confine con Nova Milanese. Intorno alle 14, mentre gli operai erano al lavoro, una porzione di terreno è franata e uno di loro, un 53enne, residente in provincia di Varese, è rimasto schiacciato.

