Acqua in una classe delle scuole medie di Cerro Maggiore.

Acqua in classe, lezione nell’aula di musica

Qualche disagio per i ragazzi di una classe delle scuole medie Strobino di via Boccaccio a Cerro Maggiore. Da martedì 6 novembre hanno dovuto lasciare la loro aula per far lezione in quella di musica. Il motivo? Un’infiltrazione d’acqua. Da qui la decisione di far sgomberare quella classe in un altro spazio.

L’intervento dell’istituto e del Comune

“E’ già stato svolto il sopralluogo – spiegano dall’Amministrazione comunale – e sono state eseguite le verifiche del caso. Non vi sono problemi strutturali. Si è verificata un’infiltrazione dal tetto. Abbiamo già contattato l’impresa per la riparazione che si effettuerà nel più breve tempo possibile”.

