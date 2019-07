Infortunio a Gornate Olona: muore 47enne

Infortunio a Gornate Olona in un impervio lungo la Sp42: muore 47enne

Grave infortunio intorno alle 15.20 di oggi, lunedì 15 luglio, a Giornate Olona. Un uomo di 47 anni è morto dopo essersi ustionato mentre si trovava in un impervio lungo la Sp42. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Saronno, l’elisccorso e un’ambulanza. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto prima del trasporto in ospedale. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che è al vaglio delle Forze dell’ordine.