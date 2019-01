Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 gennaio, i soccorritori sono intervenuti cinque volte.

Infortunio, aggressione e molto altro

Alle 20.30 a Cusago, nell’impianto lavorativo di via Volta, una donna di 43 anni si è ferita. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Marcallo che ha trasportato la signora all’ospedale Sacco di Milano. 15 minuti dopo, nella struttura sportiva di via D’Annunzio, l’autolettiga di Pero ha soccorso un 25enne infortunato. Il giovane è stato poi trasportato al nosocomio Galeazzi di Milano per accertamenti aggiuntivi. Una donna di 39 anni è stata aggredita introno alle 22.14 in via Marx a Saronno. Sul posto la Croce Rossa di Saronno che ha poi trasportato la vittima all’ospedale cittadino. Codice giallo per un 33enne. Non è ancora noto cosa sia successo ma l’ambulanza di Rho Soccorso ha prestato aiuto al giovane nei pressi della stazione ferroviari di Rho in via Grandi e trasportato poi all’ospedale di Garbagnate. All’1.20 a Novate Milanese, in via Repubblica, un giovanissimo di 14anni ha accusato un malore. Sul posto la Croce Rossa di Paderno che lo ha portato al nosocomio Sacco.

