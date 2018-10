Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 ottobre, i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Infortunio di gioco per due giovani

Alle 22 a Marnate, in via Repubblica, un 21enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano e poi trasportato al nosocomio di Castellanza dopo essere fatto male durante uno scontro di gioco. Stessa sorte per un 17enne trasportato all’ospedale di Legnano alle 22.15 dopo essere stato soccorso dalla Croce Azzurra di Buscate in via Giolitti a Castano Primo.

Malore a Garbagnate

Un 62enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Garbagnate dopo aver accusato, all’1, un malore in viale Forlanini a Garbagnate. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Saronno per accertamenti.

Abuso di alcol

Una persona di 32 anni è stata soccorsa dalla Sos di Malnate alle 21 dopo aver abusato di alcol. La persona fortunatamente non è stata trasportata in alcun nosocomio.

