Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 settembre, i soccorritori sono intervenuti tre volte.

Infortunio di gioco a Garbagnate

Alle 21, nell’impianto sportivo di via Padre Vismara a Garbagnate Milanese, un 18enne si è ferito dopo un infortunio di gioco. A soccorrerlo la Croce Rossa di Garbagnate che ha trasportato il giovane all’ospedale Sacco di Milano.

Incidente ad Abbiategrasso

Alle 23.30 ad Abbiategrasso, in via Lamarmora, si è verificato un incidente. Le modalità non sono ancora note, si sa però che è stata coinvolta una giovane di 20 anni. Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra abbiatense che ha trasportato la ragazza al nosocomio di Magenta.

Malore a Bareggio

Una donna di 50 anni si è sentita male qualche minuto prima di mezzanotte in via Novara a Bareggio. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Novate. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per la donna, infatti i soccorritori non hanno ritenuto necessario il trasporto all’ospedale.

