Infortunio sul lavoro a Bollate: 36enne si ustiona.

Qualche minuto prima di mezzogiorno un’ambulanza della Croce Rossa di Paderno e un’automedica sono intervenute in viale Lombardia a Bollate per soccorrere un 36enne. L’uomo si è infatti ustionato mentre lavorare nell’azienda CSI. Il 36enne, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.