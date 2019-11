Infortunio sul lavoro in via Sesia a Rho.

Infortunio sul lavoro

Stava scaricando un camion quando è stato schiacciato da un bancale caduto dal mezzo. Paura intorno alle 20.45 di stasera, lunedì 18 novembre, in via Sesia a Rho all’interno dello stabilimento Gls. Sul posto per soccorre G. S. un operaio italiano di 44 anni, l’automedica inviata dall’ospedale Sacco di Milano e un’ambulanza di Rho Soccorso. Dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese con la sospetta frattura degli arti inferiori. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Rho-Pero.