Infortunio sul lavoro a Castellanza: coinvolto un 31enne

Qualche minuto dopo le 14.30 un 31enne è rimasto coinvolto in un infortuno metre si trovava a lavorare in via San Giovanni a Castellanza. A soccorrere l’uomo dopo lo schiacciamento è intervenuta la Croce Bianca di Legnano che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Castellanza. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.