Infortunio sul lavoro a Cerro Maggiore: operaio cade dalla scala

Poco prima delle 8.30 di oggi la Croce Rossa di Legnano è intervenuta nell’impianto lavorativo di via Edison a Cerro Maggiore per soccorrere un 55enne. L’operaio stava lavorando su una scala per portare a termine delle opere di manutenzione quando è caduto da un’altezza di circa 3 metri e mezzo. Dopo le prime cure sul posto è stato portato in codice giallo all’ospedale legnanese con contusioni ad alcune parti del corpo tra cui la testa.

