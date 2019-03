Infortunio sul lavoro alla Alfatherm di Gorla Minore nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo.

Qualche mi sto dopo la mezzanotte di sabato 2 marzo 2019 un operaio di 60 anni che stava facendo il turno di notte nell’azienda Alfatherm di Gorla Minore in via Colombo, si è gravemente infortunato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Saronno e i funzionari dell’Asl territoriale sud est, competenti in materia di infortunistica sul lavoro. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese dove i chirurghi stanno cercando di salvargli le funzionalità della mano. L’operaio infatti ha perso un dito e rischia di perdere anche il corretto uso della mano destra. La procura di Busto, come da prassi, ha aperto un fascicolo per lesioni colpose. Le indagini in corso accerteranno fatti e responsabilità.