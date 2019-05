Infortunio sul lavoro nella mattinata di martedì 21 maggio.

Infortunio sul lavoro: muore a 48 anni

Poco dopo le 8 di questa mattina un uomo di 48 anni di origini albanesi ma residente a Busto Arsizio si è infortunato sul lavoro in via Nino Bixio a Olgiate Olona. E’ scivolato da un’altezza di due metri e mezzo mentre stava lavorando sul tetto nel retro cantiere. L’uomo è stato prontamente soccorso dalla Croce Rossa di Busto Arsizio ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il 48enne lascia due figli. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti

