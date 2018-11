Infortunio sul lavoro in una ditta di via Depaolini per un ragazzo di 24 anni. E’ successo stamani, venerdì 23 novembre, intorno alle 11.30.

Infortunio sul lavoro: paura per un 24enne

Era stato addirittura allertato l’eliambulanza per soccorrere il giovane, classe 1994, che nella mattinata di venerdì 23 novembre ha avuto un incidente mentre stava lavorando in una ditta di via Mario Re Depaolini a Parabiago. Stando alle prime informazioni, il ragazzo, dipendente di una ditta di logistica legnanese, stava lavorando vicino a un muletto, quando alcuni bancali sono caduti e lo hanno investito.

I soccorsi

Visto che le condizioni del 24enne erano meno gravi di quanto all’inizio si era pensato, l’elisoccorso è stato richiamato indietro. Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, un mezzo dei Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale di Parabiago. Per portare avanti le indagini anche l’Ats di Milano, distretto di Legnano. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

