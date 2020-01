Infortunio sul lavoro in una ditta di Locate Varesino. Un operaio di 33 anni ha riportato traumi da schiacciamento ed è stato trasferito in ospedale a Varese.

Infortunio sul lavoro

Si sono vissuti momenti di grande apprensione questo pomeriggio in un’azienda di via Resegone, nella zona industriale di Locate Varesino per un infortunio sul lavoro, che inizialmente sembra molto grave. L’allarme è scattato poco dopo le 15.30. Subito ai colleghi è apparsa chiara la gravità della situazione. La centrale operativa dell’agenzia regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato sul posto i sanitari del 118 e l’auto- infermieristica di Tradate. Non solo, a Locate sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Varese e inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso.

Operaio schiacciato da un macchinario di 440 chili

Non è chiara quale sia stata la dinamica dell’incidente: i carabinieri della compagnia di Cantù e i tecnici dell’Asl stanno procedendo in questo momento alle verifiche del caso. Stando ai primi accertamenti pare che un giovane operaio di Ferno sia stato travolto da un macchinario di 400 chili riportando un trauma cranico e traumi da schiacciamento alle gambe. All’inizio le sue condizioni sono apparse molto serie e i mezzi di soccorso sono giunti in via Resegone con il codice rosso, di massima gravità. Stabilizzato sul posto dal personale della Croce rossa, il giovane è stato condotto in codice giallo all’ospedale di Varese.