Infortunio sul lavoro ad Abbiategrasso, ferito operaio di 41 anni. E’ scattato il codice rosso in via Mazzini, in una nota ditta cittadina.

Infortunio sul lavoro ad Abbiategrasso

Per cause in fase di accertamento, un dipendente si è ferito nell’impianto lavorativo. Il lavoratore si è infortunato a causa dell’ impatto con una lastra di metallo L’emergenza è scattata in codice rosso. Sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra, Carabinieri e Polizia locale. L’ambulanza è rientrata in verde all’ospedale di Magenta.