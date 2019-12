Infortunio sul lavoro ad Arese: grave un 42enne.

Infortunio sul lavoro: grave un 42enne

Grave infortunio sul lavoro qualche minuto prima dell’1 nel centro commerciale di via Luraghi ad Arese. Un addetto alle pulizie di 42 anni, A. A.,è finito accidentalmente dentro un compattatore rifiuti sul retro del centro, nell’area di scarico merci. L’uomo in arresto cardiaco si è ripreso dopo circa 15 minuti di rianimazione. L’uomo, è stato schiacciato al torace e alla testa. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordi di Arese che ha trasportato in codice rosso il ferito all’ospedale San Carlo di Milano. Allertati anche i Carabinieri.

LEGGI ANCHE: 21enne coinvolto in un’aggressione SIRENE DI NOTTE