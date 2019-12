Infortunio sul lavoro a “Il Centro” di Arese: operaio schiacciato dal coperchio di un container.

Infortunio sul lavoro: operaio schiacciato dal coperchio di un container

Intorno all’1, all’interno dell’area carico/scarico merci e raccolta rifiuti del centro commerciale “Il Centro” in via Luraghi ad Arese, A. A. un 42enne nato in Egitto ma residente e Milano, incensurato ha avuto un grave infortunio sul lavoro. L’uomo, operaio di una ditta di pulizie, per cause in corso di accertamento, mentre riponeva dei rifiuti all’interno di un container per la raccolta del vetro, è stato chiacciato dal coperchio del container, rimanendovi incastrato all’interno con il busto. Il malcapitato è stato soccorso dal personale della societa’ di guardiania “all system “, incaricata della vigilanza del centro commerciale, che ha allertato subito i soccorsi e le Forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo dove è stato ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Il cassone è stato sottoposto a sequestro.