Infortunio sul lavoro in un impianto lavorativo di Cassinetta di Lugagnano: coinvolto un ragazzo di 26 anni

Infortunio sul lavoro

L’incidente sul lavoro è avvenuto poco prima delle 16 in un impianto lavorativo di viale Lombardia 12. Secondo quanto ricostruito dall’Agenzia regionale di Emergenza urgenza a essere coinvolto è stato un ragazzo di 26 anni. L’allarme è scattato in codice giallo e sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, oltre ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. La ferita non dovrebbe essere grave, tanto che il trasporto in ospedale sta avvenendo sempre in codice giallo.