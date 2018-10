Infortunio sul lavoro a Settimo in via Fermi, lunedì 2 ottobre, arriva la replica dell’azienda.

Dopo l’infortunio di ieri, 2 ottobre, nella ditta di via Fermi, a Settimo, la società Grafiche Pizzi ha mandato la sua replica.

“Ci dispiace apprendere come le informazioni riportate nell’articolo non rappresentino la realtà dei fatti accaduti. Teniamo pertanto a sottolineare che: l’operatore di macchina ferito non era un addetto delle pulizie ma un dipendete qualificato con specifica mansione di legatore formato dall’azienda per l’utilizzo del macchinario in questione. L’operatore non è rimasto incastrato con il braccio, ma bensì con la mano destra, riportando lievi abrasioni guaribili entro 15 giorni. La macchina non è una pressa ma una piegatrice per fogli illustrativi. L’operatore non è stato estratto dai soccorritori. All’arrivo degli stessi era già stato medicato e in attesa dell’ambulanza per gli accertamenti”.