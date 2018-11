Infortunio sul lavoro in un’azienda di via Industria ad Arconate: è accaduto intorno alle 10.30 di stamani, martedì 20 novembre.

Infortunio sul lavoro: cos’è successo

Erano passate da poco le 10.30 di martedì 20 novembre quando a un ragazzo di 18 anni, in stage in un’azienda di via Industria ad Arconate, è caduta sul piede una sbarra di ferro. Per un attimo si è temuto che le sue condizioni potessero essere preoccupanti. Per fortuna, il giovane lavoratore indossava i presidi di protezione e, infatti, le sue condizioni non sono gravi.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano ed è stata allertata anche l’Asl per gli accertamenti sul lavoro. Il 18enne si è procurato un trauma contusivo da schiacciamento, proprio a causa della caduta della sbarra di ferro, ma sta bene e le sue condizioni, appunto, non sono gravi, soprattutto grazie agli indumenti adeguati che indossava. Il lavoratore è stato comunque trasportato, per le medicazioni, all’ospedale di Legnano.

