Infrange il divieto di allontanamento e si dirige nella zona di Vanzaghello per comprare eroina.

Infrange il divieto di allontanamento: protagonista un 28enne

Non poteva allontanarsi dal comune di Somma Lombardo, ma un 28enne ha deciso di violare questo divieto per raggiungere la zona di Vanzaghello per comprare dell’eroina. E’ successo nei giorni scorsi e ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati gli agenti della Volante del Commissariato di Busto Arsizio.

La scoperta dei poliziotti

Gli agenti hanno infatti beccato il 28enne ad acquistare dell’eroina nei boschi di Quattro strade in zona Vanzaghello. I poliziotti lo hanno così fermato e portato in carcere.

