Ignora l’alt della pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Saronno: 49enne francese arresto per ricettazione d’auto rubata e resistenza a pubblico ufficiale.

Ignora l’alt dei Carabinieri: la fuga

Il 49enne francese senza fissa dimora era alla guida di una Toyota Yaris quando, incrociando una pattuglia del Radiomobile di Saronno in via I Maggio, intorno alle 3.30 di venerdì 21 dicembre 2018, ha ignorato completamente l’ordine di fermarsi impartito dai militari. I Carabianieri così lo hanno inseguito: un inseguimento che ha visto protagoniste molte vie della città e si è protratto fino a Rovello Porro, per poi concludersi con un tentativo di speronamento in una via di Bregnano.

Bloccato dalla pattuglia

L’autoradio ha infine letteralmente sbarrato la strada al fuggitivo che, tentando di liberarsi, ha improvvisato una retromarcia, ma uscendo fuori strada. Il 49enne è stato poi accompagnato dai militari alla caserma di via Manzoni per tutti gli accertamenti.

Il mezzo era rubato

Dai controlli è subito emerso che la macchina era stata rubata qualche ora prima nel Comune di Canzo. Nei confronti dell’uomo si è quindi aggiunta l’accusa di ricettazione, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale. Il francese è stato trattenuto in caserma a disposizione della magistratura. Ieri, sabato 22 dicembre 2018, il GIP del Tribunale di Como ha convalidato l’arresto, ordinandone la misura cautelare in carcere.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE