Non si è fermato all’alt, inseguimento fuori dai boschi a Gorla ieri.

Inseguimento fuori dai boschi

E’ uscito dai boschi di via Como, a Gorla Maggiore, e non si è fermato all’alt dei carabinieri. Così. ieri, è iniziato un inseguimento tra i mezzi dei militari e l’uomo, un 49enne, a bordo di una moto di grossa cilindrata. Una corsa durata qualche centinaio di metri, finito quando l’uomo, urtato dalla volante, è caduto a terra. Lì ha continuato, invano, a opporre resistenza. Con sè aveva due dosi di cocaina e due di eroina. Denunciato per resistenza e guida sotto effetto di stupefacenti, è stato arrestato e tradotto in carcere, sarà processato per direttissima.

LEGGI ANCHE: Terribile schianto tra due auto a Gorla Minore FOTO