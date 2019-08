Intossicazione alimentare, malori e incidenti: un’altra notte molto intensa per i soccorritori della nostra zona.

Intossicazione alimentare a Parabiago. E’ successo nel piazzale della stazione: erano circa le 20 di ieri sera quando un uomo di 30 anni ha iniziato a non sentirsi bene. In suo soccorso è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa che l’ha trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Legnano.

Incidente tra due auto a Fagnano Olona: è accaduto ieri sera, intorno alle 20, in via Corridoni. Sul poso è arrivata l’ambulanza dell’Sos Caronno insieme ai carabinieri. Coinvolti nello schianto una ragazza di 19 anni e un 63enne. Per loro lievi contusioni e il trasporto in codice verde all’ospedale di Tradate.

Incidente anche a Turbigo, pochi minuti dopo la mezzanotte e mezza. Due le auto che si sono scontrate in via Roma. Sul posto i carabinieri e la Croce Azzurra di Buscate: il giovane è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Legnano.

Malore a Saronno. Erano circa le 22 di ieri sera quando una donna ha iniziato a non sentirsi bene mentre si trovava in via Varese. In suo aiuto è arrivata la Croce Rossa che l’ha subito soccorsa: la 37enne è stata poi portata in codice verde all’ospedale cittadino. Sempre a Saronno, Croce Rossa impegnata per un’altra 37enne che non si sentiva bene: era l’1.30 di notte e la donna si trovava in via San Giuseppe. E’ finita al pronto soccorso in codice verde.

Malore anche a Magenta: mancava poco alla mezzanotte quando l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta è arrivata in via Brocca per una 32enne. Nulla di grave per lei: trasporto in codice verde all’ospedale cittadino.

