Intossicazione da farmaci a Legnano: anziana finisce in ospedale.

La Croce Bianca di Legnano è stata allertata nel primo pomeriggio di oggi, introno alle 13.30, per soccorrere una donna di 71 anni dopo un’intossicazione da farmaci in via Venegoni nella Città del Carroccio. La donna, in condizioni mediamente critiche, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.