Nella notte i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Intossicazione da farmaci per una 70enne

Alle 22.15 a Cesate, in via Ticino, i soccorritori sono intervenuti per una 70enne. La donna, intossicata dall’eccessiva dose di farmaci, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Garbagnate. Codice giallo anche per un 29enne trasportato dall’ambulanza di Arese al nosocomio di Rho dopo un malore accusato alle 4.44 in via Monviso a Lainate.

Gli altri interventi

Intorno alle 20.30, in via Varese a Saronno, una ciclista di 46 anni è stata investita. A prestarle soccorso la Croce Rossa di Garbagnate. Fortunatamente per la donna non è stato necessario alcun trasporto all’ospedale. A Cornaredo invece, alle 21.30, una donna di 53 anni è caduta mentre si trovava nei pressi dell’impianto sportivo in via dello sport. Soccorsa dall’autolettiga di Novate, è stata trasportata al nosocomio di Rho.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE